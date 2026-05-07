EL GOBIERNO DE DONALD TRUMP ACUSÓ A EUROPA DE SER UNA «INCUBADORA DE TERRORISTAS»

La Casa Blanca publicó su nueva Estrategia Antiterrorista con fuertes señalamientos hacia las políticas de «fronteras abiertas» del Viejo Continente. «La migración masiva sin restricciones ha sido la vía de transmisión» del extremismo, afirma el documento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; detrás el vicepresidente, JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio en la Casa Blanca.

El gobierno de Donald Trump acusó a Europa de actuar como una «incubadora de amenazas terroristas» por culpa de «las fronteras abiertas» y sus «ideales globalistas». La Casa Blanca oficializó esta postura desde Washington a través de la publicación de su nueva Estrategia Antiterrorista .

El texto oficial afirma que «la migración masiva sin restricciones ha sido la vía de transmisión de los terroristas» . La guía, bajo la dirección de Sebastian Gorka, advierte sobre el aprovechamiento de las actuales políticas de asilo por parte de grupos hostiles bien organizados.

El documento exige frenar el declive de las naciones occidentales con una advertencia directa hacia los socios de la región. «Cuanto más crezcan estas culturas ajenas, y cuanto más persistan las políticas europeas actuales, más garantizado estará el terrorismo» , sentencia el informe.

A nivel nacional, la estrategia de seguridad prioriza la rápida identificación y neutralización de los movimientos opositores a la actual gestión. El foco gubernamental recae sobre aquellas agrupaciones con una ideología antiamericana, anarquista y «radicalmente pro-transgénero» .

El gobierno justificó esta persecución interna con el homicidio del influencer conservador Charlie Kirk . La publicación asegura que la muerte de esta figura ocurrió «a manos de un radical que defendía ideologías transgénero extremas», con omisión deliberada de los actos de violencia perpetrados por la extrema derecha.

En el documento se destaca el uso de herramientas constitucionales para localizar a estos individuos, identificar a sus miembros y frenar sus acciones. Como parte de esta meta, clasifica a Antifa como una organización internacional, en claro contraste con las definiciones históricas del FBI.

Estados Unidos anunció el fin de su ofensiva militar en Irán

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este martes que la Casa Blanca dio por concluida la ofensiva militar contra Irán, denominada «operación Furia Épica», y anticipó que el presidente Donald Trump buscará un acuerdo de paz con Teherán, aunque mantendrá el objetivo de liberar el estrecho de Ormuz.

«La operación Furia Épica ya terminó, estamos hechos con esa etapa», sostuvo el funcionario luego de enviar la notificación formal al Congreso. «Logramos los objetivos; preferimos el camino de la paz, el presidente quiere un acuerdo de paz», agregó. Según detalló, la próxima etapa de las operaciones en Medio Oriente será el Proyecto Libertad, la iniciativa estadounidense para guiar a los buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

«Si no nos disparan, no disparamos. Pero si somos atacados, responderemos con eficacia letal. Hemos destruido siete lanchas rápidas iraníes que ignoraron nuestras advertencias», remarcó. Respecto a la navegación en el estrecho, insistió en que «el régimen iraní no puede decidir quién utiliza este paso vital».

En el mismo sentido se expresó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien advirtió que «el alto al fuego no terminó», a pesar de que buques iraníes atacaron a barcos estadounidenses que guiaban a otros a través del estrecho de Ormuz, lo que provocó que Washington hundiera varias pequeñas embarcaciones del país persa.

Hegseth brindó una conferencia de prensa en el Pentágono en la que cuestionó la postura de Teherán sobre los barcos de otros países: «No se puede permitir que Irán bloquee el paso de países inocentes y sus mercancías por una vía marítima internacional». Además, remarcó que el Proyecto Libertad es «independiente y distinto de la Operación Furia Épica».