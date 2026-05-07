COLONIA POPULAR: AVANZAN LAS OBRAS DEFINITIVAS PARA REPARAR LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN DAÑADA POR EL TORNADO

Secheep y el Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos estuvieron en Colonia Popular supervisando los trabajos de reemplazo de las estructuras metálicas de la línea de alta tensión de 132 KV que resultaron dañadas tras el fenómeno climático ocurrido el pasado 14 de abril. Las tareas forman parte del operativo integral impulsado por el Gobierno provincial para avanzar en la normalización definitiva del sistema eléctrico en la zona afectada.

Siguiendo directivas del gobernador Leandro Zdero, cuadrillas técnicas de Secheep y de la Subsecretaría de Energía intensifican las labores de reparación de la infraestructura siniestrada, considerada estratégica para el abastecimiento energético de una amplia región del centro chaqueño.

La obra de emergencia contempla la restitución total de la Línea de Alta Tensión de 132 KV que conecta la Estación Transformadora Resistencia, ubicada en Puerto Bastiani, con Presidencia de la Plaza.

El presidente de Secheep, José Bistoletti, junto al ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez, verificó el avance de las tareas que se desarrollan en un terreno de difícil acceso y con sectores aún anegados por las lluvias recientes.

“Se trata de una red energética clave para garantizar el abastecimiento eléctrico de toda el área de influencia”, señaló Bistoletti durante la recorrida.

Con una inversión cercana a los 580 millones de pesos, la reparación integral se ejecuta en diferentes etapas y de manera coordinada entre diversas áreas del Gobierno provincial. En una primera instancia, se instalaron 38 pórticos de madera para restablecer rápidamente el servicio y minimizar el impacto del corte energético en las localidades afectadas.

Posteriormente, y en el marco del plan de reparación definitiva, las cuadrillas de Secheep y de la Subsecretaría de Energía, con colaboración de la Dirección de Vialidad Provincial, avanzaron en la recuperación de las 10 torres metálicas dañadas por el tornado y actualmente trabajan en la colocación de nuevas estructuras de alta tensión.

De la recorrida también participaron los vocales de Secheep, Germán Perelli y Ariel Muñoz; la intendenta de Colonia Popular, Mariela Soto; el subsecretario de Gobierno, Francisco Romero Castelán; además de gerentes y responsables técnicos de la empresa energética.

Las autoridades destacaron especialmente el compromiso de los trabajadores que, desde el mismo momento del temporal, desarrollan tareas permanentes en la zona afectada. “Desde el primer momento se trabajó para eliminar riesgos de electrocución y luego, mediante maniobras técnicas y tareas de campo, restituir el servicio eléctrico en las localidades perjudicadas”, subrayó Bistoletti.

Por su parte, Domínguez remarcó que las acciones ejecutadas permitieron recuperar rápidamente el suministro eléctrico en Colonia Popular, Laguna Blanca y otras zonas cercanas, incluyendo la estación de bombeo del Segundo Acueducto. “Una vez restablecido el servicio, hoy avanzamos en la reparación definitiva de las torres metálicas para garantizar mayor seguridad y estabilidad en el sistema”, concluyó el ministro.

Relacionado