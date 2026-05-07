EL GOBIERNO PRESENTÓ EN SAN JUAN UNA MESA FEDERAL PARA DAR IMPULSO A LA MINERÍA

En cuanto a las provincias representadas en el encuentro realizado en San Juan, allí estuvieron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y el anfitrión Marcelo Orrego.

El contenido del encuentro en San Juan

Según se informó oficialmente, los participantes de la Mesa Federal Minera destacaron en la ocasión el trabajo del Gobierno Nacional “en la construcción de un marco jurídico e institucional que favorezca el desarrollo del sector”, en especial herramientas como el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Glaciares.

“Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería. Sin embargo, por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo”, destacó Karina Milei, quien puso como ejemplo a Chile, que en 2023 exportó 2023 “más de 50.000 millones de dólares” mientras que la Argentina “exportaba apenas 4.000 millones; es decir, 12 veces menos”, precisó la hermana presidencial.

Por su parte, el gobernador Marcelo Orrego dijo que «hemos recorrido dos años largos de arduo trabajo para poner a la minería como uno de los motores del país» en los que «la Nación y las provincias han venido haciendo su trabajo para recuperar seguridad jurídica. Necesitamos ahora que las empresas empiecen a concretar sus proyectos para que se traduzca en trabajo genuino«, completó.