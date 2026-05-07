NUEVO INGRESO DE AIRE POLAR Y FRÍO EXTREMO: QUÉ DÍAS SE DESPLOMA LA TEMPERATURA Y SE CONGELA EL AMBA

Nuevo ingreso de aire polar y frío extremo. Fuente: Meteored.

Qué zona será el epicentro del frío

La Patagonia ya registra marcas de hasta -7 °C en Santa Cruz, pero lo más crudo llegará entre el viernes y el sábado.

Mínimas: Entre -5 °C y -10 °C en el centro y oeste de Chubut y Santa Cruz.

Máximas: Muy bajas, oscilando entre los 3 °C y 8 °C .

Alerta: La sensación térmica será bajísima debido a la intensidad del viento sudoeste.

Qué pasa con el frío en Buenos Aires y la región central del país

El descenso térmico se sentirá con fuerza a partir de la noche de este jueves y durante todo el viernes.

Mañanas gélidas: Temperaturas inferiores a 5 °C en Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis y el sur de Córdoba.

Tardes de abrigo: Las máximas apenas alcanzarán los 10 a 15 °C . En zonas costeras, el termómetro podría no superar los 10 °C .

Viento: Las ráfagas potenciarán la sensación de frío, haciendo que el ambiente se perciba mucho más invernal de lo que indica el termómetro.

Norte Argentino: desplome térmico de 20 °C

El norte será el escenario del cambio más dramático. Tras mañanas con mínimas de 23 °C, el aire polar provocará una caída abrupta.

Variación: Algunas provincias verán caer su temperatura más de 20 °C en pocas horas.

Registros: Las mínimas se ubicarán entre los 5 y 12 °C, con máximas que difícilmente superen los 20 °C durante el fin de semana.

Alerta por heladas

A medida que el viento calme hacia el inicio de la próxima semana, el peligro de heladas generalizadas aumentará. El noreste argentino y la región pampeana podrían registrar heladas agronómicas debido al dominio de altas presiones que sucederá al ciclón.

Después de un inicio de mes con tintes veraniegos, Argentina entra finalmente en un periodo de frío pleno, con condiciones que se mantendrán durante gran parte de la semana que viene.