Vie. May 8th, 2026

SOLICITAN CON URGENCIA DONANTES DE SANGRE PARA TOMÁS CÁCERES BENDERSKY

por Redaccion J 3 horas atrás

El grupo sanguíneo requerido es indiferente, por lo que cualquier persona apta para donar puede colaborar. Los interesados deberán acercarse al Hospital Perrando.

Por: DataChaco

Familiares y allegados de Tomás Cáceres Bendersky piden la solidaridad de la comunidad para conseguir donantes de sangre, que puedan acercarse al Banco de Sangre del Hospital Perrando.

Los interesados deben concurrir con DNI y mencionar el nombre del pacienteEl grupo sanguíneo requerido es indiferente , por lo que cualquier persona apta para donar puede colaborar.

Podrán hacerlo de lunes a viernes, de 7:30 a 18 horas, en el Banco de Sangre del Hospital Perrando.

REQUISITOS BÁSICOS PARA DONAR

  • Tener entre 18 y 65 años.
  • Pesar más de 50 kilos.
  • Estar en buen estado de salud.
  • No concurrir en ayunas.
  • Llevar DNI.

Piden compartir la información para llegar a más personas y ayudar al paciente que necesita transfusiones.

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