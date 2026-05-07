SOLICITAN CON URGENCIA DONANTES DE SANGRE PARA TOMÁS CÁCERES BENDERSKY

Familiares y allegados de Tomás Cáceres Bendersky piden la solidaridad de la comunidad para conseguir donantes de sangre, que puedan acercarse al Banco de Sangre del Hospital Perrando.

Los interesados deben concurrir con DNI y mencionar el nombre del paciente. El grupo sanguíneo requerido es indiferente , por lo que cualquier persona apta para donar puede colaborar.

Podrán hacerlo de lunes a viernes, de 7:30 a 18 horas, en el Banco de Sangre del Hospital Perrando.

REQUISITOS BÁSICOS PARA DONAR

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar más de 50 kilos.

Estar en buen estado de salud.

No concurrir en ayunas.

Llevar DNI.

Piden compartir la información para llegar a más personas y ayudar al paciente que necesita transfusiones.