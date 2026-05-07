CONDENARON A TITO LÓPEZ Y A TODA SU FAMILIA
El Tribunal Oral Federal rechazó el planteo de nulidad presentado por la defensa y dictó condenas de prisión para todos los acusados.
Ramón Alberto “Tito” López fue condenado como coautor responsable de lavado de activos agravado a 10 años de prisión.
También fueron condenados:
Librada Beatriz Romero: 9 años de prisión
David Alberto López: 9 años de prisión
Walter Ramón López: 9 años de prisión
Daniel Orlando López: 9 años de prisión
Todos fueron considerados coautores responsables del delito de lavado de activos agravado.