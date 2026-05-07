BRUTAL ATAQUE A UNA MAESTRA EN NEUQUÉN: UNA MADRE LA GOLPEÓ DELANTE DE ALUMNOS Y PODRÍA IR PRESA
La agresión quedó grabada en video y generó conmoción en la provincia. La docente sufrió lesiones físicas y secuelas psicológicas tras el episodio.
Una violenta escena ocurrida dentro de una escuela de Neuquén volvió a poner en discusión el nivel de agresividad que atraviesa parte de la convivencia social en Argentina. Una mujer ingresó furiosa al establecimiento educativo al que asiste su hija, atacó brutalmente a una docente y ahora enfrenta un proceso judicial que podría terminar con una condena de prisión efectiva.
El episodio quedó registrado por cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde las imágenes generaron una mezcla de indignación, preocupación y estupor. No solamente por la brutalidad del ataque, sino también por el contexto: ocurrió dentro de un aula, en pleno horario escolar y delante de estudiantes.
Según detallaron desde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), la mujer irrumpió de manera extremadamente agresiva y fue directamente contra la maestra. El abogado del gremio, Mariano Mansilla, explicó que la atacante la tomó del cabello, la tiró al piso e incluso intentó ahorcarla en medio del caos que se desató dentro del establecimiento.
Todo habría comenzado a raíz de un reto disciplinario que la docente le habría hecho a la hija de la agresora. A partir de esa situación, la madre decidió ir personalmente a la escuela y terminó protagonizando un episodio que dejó a toda la comunidad educativa completamente conmocionada.
La maestra sufrió lesiones físicas producto de la agresión, pero además debió afrontar graves consecuencias emocionales y psicológicas. De acuerdo con la información que trascendió, necesitó casi un año de tratamiento especializado para recuperarse del impacto que le provocó el ataque.
El caso tomó una dimensión todavía mayor porque la repercusión pública fue tan fuerte que terminó acelerando la sanción de una ley provincial destinada a combatir la violencia contra docentes dentro de instituciones educativas.
Mientras tanto, la causa judicial avanza y la situación procesal de la mujer aparece complicada. La fiscalía imputó a la acusada por lesiones leves en concurso con amenazas, delitos que en muchos casos suelen derivar en penas menores a tres años y permiten evitar la cárcel mediante una condena condicional.
Sin embargo, en este caso aparece un elemento clave que podría cambiar completamente el escenario: la mujer posee antecedentes penales previos, algo que podría derivar en una pena de cumplimiento efectivo.
Desde el gremio docente remarcaron además que el objetivo central del proceso es dejar un mensaje claro frente a este tipo de episodios. “No se puede entrar violentamente a una escuela para golpear a un docente”, señalaron desde ATEN en medio de un clima de creciente preocupación por distintos hechos de violencia registrados en ámbitos educativos durante los últimos años.