SALIÓ A LA LUZ UNA PRESUNTA CARTA SUICIDA DE JEFFREY EPSTEIN: «ES HORA DE DECIR ADIÓS»
El documento fue revelado por un juez federal de Nueva York, quien sostiene que fue redactado por el delincuente sexual un mes antes de morir.
Tras permanecer bajo secreto judicial durante años, en las últimas horas salió a la luz una carta atribuida al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. El escrito habría sido redactado un mes antes de que lo encontraran muerto en una cárcel federal de Manhattan.
El texto fue publicado por Kenneth Karas, juez de un tribunal federal de Nueva York, luego de que el diario The New York Times solicitara ante la Justicia estadounidense el levantamiento del secreto sobre el documento.
La nota había quedado incorporada al expediente judicial de Nicholas Tartaglione, compañero de celda de Epstein durante parte de su detención en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.
Según se informó, la carta fue encontrada luego de que Epstein sobreviviera a un primer intento de suicidio en julio de 2019.
Tartaglione declaró al mencionado diario que encontró el escrito oculto dentro de una novela gráfica después de que trasladaran a Epstein a otra área de la prisión de Nueva York. Explicó que decidió entregar el documento a sus abogados defensores para protegerse en caso de ser acusado de haber atacado al financista.
La supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein
El escrito incluye frases como “es hora de decir adiós” y mensajes de frustración dirigidos a las autoridades que lo investigaban.
Según informó el diario The New York Times – que advirtió que no pudo comprobar la autenticidad de la carta- Epstein escribió: “Me investigaron durante meses ¡No encontraron nada! Es un privilegio poder elegir el momento de decir adiós. ¿Qué quieren que haga? ¿Que me largue a llorar?”. La nota concluye con las frases “Nada divertido” y “No vale la pena”.
Jeffrey Epstein fue hallado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019. La investigación oficial concluyó que se suicidó mientras esperaba el juicio. El financista estadounidense tenía 66 años y estaba acusado de tráfico sexual de menores, conspiración para explotar sexualmente a menores de edad y de ser líder de una red de abuso sexual.
Según la acusación, Epstein reclutaba adolescentes y las llevaba a sus mansiones en Nueva York y Florida, donde abusaba de ellas y, en algunos casos, les pagaba para que reclutaran a otras menores.