SALIÓ A LA LUZ UNA PRESUNTA CARTA SUICIDA DE JEFFREY EPSTEIN: «ES HORA DE DECIR ADIÓS»

La supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein

El escrito incluye frases como “es hora de decir adiós” y mensajes de frustración dirigidos a las autoridades que lo investigaban.

Según informó el diario The New York Times – que advirtió que no pudo comprobar la autenticidad de la carta- Epstein escribió: “Me investigaron durante meses ¡No encontraron nada! Es un privilegio poder elegir el momento de decir adiós. ¿Qué quieren que haga? ¿Que me largue a llorar?”. La nota concluye con las frases “Nada divertido” y “No vale la pena”.

Jeffrey Epstein fue hallado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019. La investigación oficial concluyó que se suicidó mientras esperaba el juicio. El financista estadounidense tenía 66 años y estaba acusado de tráfico sexual de menores, conspiración para explotar sexualmente a menores de edad y de ser líder de una red de abuso sexual.

Según la acusación, Epstein reclutaba adolescentes y las llevaba a sus mansiones en Nueva York y Florida, donde abusaba de ellas y, en algunos casos, les pagaba para que reclutaran a otras menores.