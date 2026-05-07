JUAN J. CASTELLI: IMPORTANTE OPERATIVO DE IPRODICH Y ÑACHEC PARA GARANTIZAR DERECHOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

En una nueva acción articulada en beneficio de la comunidad, el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, a través del Programa Ñachec, y el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH), llevaron adelante una jornada intensiva de juntas evaluadoras para la emisión de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) en la ciudad de Juan José Castelli.

La actividad contó con la presencia de la presidente de IPRODICH, Ana María Mitoire, junto a equipos técnicos y profesionales provenientes de Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peña y la propia localidad anfitriona.

El referente regional del Programa Ñachec, Fernando Vogel, destacó la importancia de este tipo de operativos territoriales que acercan el Estado a la gente y permiten brindar respuestas concretas a numerosas familias de la región. Durante la jornada, se realizaron evaluaciones interdisciplinarias destinadas a la tramitación y renovación del Certificado Único de Discapacidad, documento fundamental para acceder a múltiples beneficios y derechos vinculados a la salud, la inclusión y la protección social. “El trabajo articulado entre organismos provinciales permite llegar a cada vecino con políticas públicas concretas, garantizando igualdad de oportunidades y acompañamiento a quienes más lo necesitan”, señalaron desde la organización.

El CUD constituye una herramienta esencial para las personas con discapacidad, ya que facilita el acceso a prestaciones de salud, cobertura integral de tratamientos, medicamentos, rehabilitación, transporte gratuito y otros derechos establecidos por ley, contribuyendo de manera directa a mejorar la calidad de vida.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano e IPRODICH remarcaron además que estas jornadas continuarán desarrollándose en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de fortalecer la inclusión y garantizar el acceso equitativo a derechos fundamentales para todos los chaqueños.

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