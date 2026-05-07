EL CONTRATISTA DE MANUEL ADORNI CRUZÓ A JAVIER MILEI Y A KARINA TRAS SER TRATADO COMO MILITANTE K: «DOLOR»

Al menos así parece dado que Tabar fue tildado de enemigo por haber declarado ante la justicia federal en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni.

Además de dar su testimonio Tabar dejó su teléfono celular en manos de la Justicia para corroborar su relato y chequear los mensajes entre él y el entorno de Adorni, incluidos los intercambios con los abogados del funcionario que le pidieron que no hablara con la fiscalía antes de contactarse con ellos.

«Efectivamente es la cuenta creada para la ocasión de Matías Tabar, el contratista de Adorni que declaró en la Justicia. Acá la confirmación, captura que adjunto con su autorización. No es militante kirchnerista, como dijo el Presidente, y está dolido por esas declaraciones«, señaló este jueves el periodista Manu Jove en X.

Con respecto al mensaje de Tabar en su propio perfil de X, algunos de los comentaristas le pidieron que recapacite sobre su voto al oficialismo y otros ahondaron en otras cuestiones.

«Y, cuando votás para Presidente a un desequilibrado hijo de p… estas cosas pueden pasar«, le contestó un usuario en X a Matías Tabar, a lo que alguien más preguntó: «por qué cobraste 245 mil dolares cash que no declaraste ni tributaste ni tenes boleta«.