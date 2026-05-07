LA CORTE SUPREMA RECHAZÓ EL PEDIDO DEL GOBIERNO DE PER SALTUM PARA TRATAR LA REFORMA LABORAL
En un revés estratégico para la Casa Rosada, la Corte Suprema de Justicia desestimó este jueves el recurso de per saltum con el que el Ejecutivo pretendía validar de forma exprés su reforma laboral. Con las firmas de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, el máximo tribunal declaró “inadmisible” la presentación de la Procuración del Tesoro, ratificando que no se cumplen los requisitos de «gravedad institucional» ni de urgencia extrema para saltear las instancias previas.
La movida legal del Ejecutivo buscaba que la Corte asumiera la causa de inmediato, salteando las etapas habituales del proceso judicial. Esta urgencia surgió tras un complejo ida y vuelta en los tribunales: un juez laboral frenó cautelarmente más de 80 artículos de la reforma a raíz de un reclamo de la CGT, pero luego la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo intervino sobre dicha decisión, lo que motivó el intento del Gobierno de llegar a la instancia suprema.
Al rechazar el recurso, la Corte evitó pronunciarse sobre si la reforma es constitucional o no, obligando a que la disputa siga su curso natural en los tribunales inferiores.
Cabe señalar que la Procuración del Tesoro buscaba desactivar las medidas cautelares —una de ellas impulsada por la CGT— que mantienen suspendidos más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral.
Pese al fallo adverso en la Corte, el Gobierno logró un avance en otra dirección: la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó que el expediente salga del fuero laboral y pase a sus manos, una jurisdicción que el oficialismo considera más favorable.
En resumen, la estrategia oficial de «acortar caminos» judiciales no prosperó ante los jueces del máxima tribunal. Ahora, el destino de la reforma laboral dependerá de lo que se resuelva en el fuero Contencioso Administrativo, luego de que se diera por cerrada la discusión sobre qué jueces deben intervenir en la causa.