INSÓLITO: JAVIER MILEI SE MUESTRA ENCABEZANDO A LA SELECCIÓN JUNTO A LIONEL MESSI EN UN VIDEO HECHO CON IA
Javier Milei intenta sin éxito, una y otra vez, dar vuelta la página al escándalo Adorni. Desconectado del escándalo hoy publicó un video en el que ubicó en su propio equipo a Lionel Messi, Guillermo Francella y Susana Giménez.
A pesar de sus denodados esfuerzos por dar finalmente vuelta la página al escándalo de corrupción que involucra a Manuel Adorni, Javier Milei naufraga una y otra ante las nuevas revelaciones que se dan a diario sobre los multimillonarios gastos en que incurrió desde su desembarco en la Casa Rosada y por los que hasta ahora no explicó cuál es el origen de los fondos con los que los afrontó.
En ese camino, y en medio del escándalo que crece día a día, el mandatario libertario publicó hoy desde Estados Unidos un insólito video que no hace más que potenciar la sensación que viene creciendo, tal como lo demuestran todas las encuestas, de que el Gobierno está completamente desconectado de la realidad. En este punto, la sideral distancia entre el discurso triunfalista sobre la marcha de la economía y la realidad del bolsillo de los trabajadores, es la más patente.
Sin embargo, ahora y a cuenta de nada, como si el Gobierno no estuviera atravesando una seria crisis por el caso Adorni, Milei publicó un video en el que se muestra como parte de la selección argentina que liquidará supuestamente en un partido de fútbol al equipo del comunismo.
Milei incluso fue un paso más allá e involucró a distintas figuras de la Argentina que esta mañana se desayunaron que forman parte del equipo de Milei. Entre ellos nada más ni nada menos que Lionel Messi que suele preferir no expresarse políticamente, pero también aparecen Guillermo Francella y Susana Giménez.
Además de ellos en el equipo aparecen Agustín Laje, ideólogo de extrema derecha, defensor de la dictadura, reconocido por su declarada homofobia y principal promotor de la batalla cultural que supuestamente Milei pretende librar contra el progresismo al que califica de «marxismo cultural».
Además de con Laje, Milei también juntó a Messi, Francella y Giménez en el mismo equipo con Francisco Otero. Abogado y conductor del streaming para oficial Carajo, Otero se hizo conocido como, tal como consigna Noticias, «defensor de Leonardo Cositorto en el caso Generación Zoe, donde llegó a admitir en un debate por Twitter Space que lo habían contratado ‘para defender una estafa’, frase que lo convirtió en tendencia y símbolo de su estilo descarnado. Representó a Luciano Mallemaci en el caso de la ‘Manada de Chubut’, defendió a Daniel Lagostena -condenado por el femicidio de Érica Soriano-, y a Máximo Thomsen, uno de los rugbiers sentenciados por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. En junio de 2025 sumó otro nombre fuerte: Leopoldo Luque, el médico imputado por la muerte de Diego Maradona, en una jugada que muchos interpretaron como un intento de blindar a la defensa con alguien cercano al poder libertario».
En tanto, en el equipo de enfrente aparecen Fidel Castro, Lenin, Mao Zedong, Stalin y Nicolás Maduro.