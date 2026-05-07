Insólito: Javier Milei se muestra encabezando a la Selección junto a Lionel Messi en un video hecho con IA

Además de ellos en el equipo aparecen Agustín Laje, ideólogo de extrema derecha, defensor de la dictadura, reconocido por su declarada homofobia y principal promotor de la batalla cultural que supuestamente Milei pretende librar contra el progresismo al que califica de «marxismo cultural».

Además de con Laje, Milei también juntó a Messi, Francella y Giménez en el mismo equipo con Francisco Otero. Abogado y conductor del streaming para oficial Carajo, Otero se hizo conocido como, tal como consigna Noticias, «defensor de Leonardo Cositorto en el caso Generación Zoe, donde llegó a admitir en un debate por Twitter Space que lo habían contratado ‘para defender una estafa’, frase que lo convirtió en tendencia y símbolo de su estilo descarnado. Representó a Luciano Mallemaci en el caso de la ‘Manada de Chubut’, defendió a Daniel Lagostena -condenado por el femicidio de Érica Soriano-, y a Máximo Thomsen, uno de los rugbiers sentenciados por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. En junio de 2025 sumó otro nombre fuerte: Leopoldo Luque, el médico imputado por la muerte de Diego Maradona, en una jugada que muchos interpretaron como un intento de blindar a la defensa con alguien cercano al poder libertario».

En tanto, en el equipo de enfrente aparecen Fidel Castro, Lenin, Mao Zedong, Stalin y Nicolás Maduro.