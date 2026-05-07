SAENZ PEÑA DETUVIERON A UN HOMBRE BUSCADO POR UNA CAUSA DE DROGAS

El sujeto, era señalado como el principal investigado en una causa por narcomenudeo. Había permanecido prófugo tras un allanamiento donde secuestraron cocaína y dinero en efectivo.

Este jueves por la siesta, efectivos de la División Microtráfico Interior detuvieron a un hombre de 36 años, en un operativo realizado en el barrio Colón de Sáenz Peña.

Todo comenzó cerca de las 13:45, cuando los agentes tomaron conocimiento por disposición de la Fiscalía Antidrogas, de un pedido de detención de esta persona por una causa por infracción a la Ley 23.737.

Días atrás, tras un allanamiento realizado, la Policía secuestró 123 envoltorios de cocaína, dinero y otros elementos vinculados al narcomenudeo. En aquella oportunidad fueron detenidas dos personas, pero el acusado no se encontraba en el lugar.

Luego de tareas de inteligencia y vigilancia discreta, los agentes lograron localizarlo y trasladarlo a la unidad policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

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