EL FIN DE UNA ERA EN TENARIS: PAOLO ROCCA DEJA DE SER EL CEO DE LA PROVEEDORA DE TUBOS DE ACERO
El empresario seguirá al frente del Grupo Techint, pero abandonará el manejo diario de Tenaris. Gabriel Podskubka será su reemplazante en medio de tensiones políticas y cambios dentro del holding.
Paolo Rocca dejará de ser el CEO de Tenaris, la compañía insignia del Grupo Techint y uno de los mayores fabricantes de tubos para la industria petrolera a nivel mundial. La empresa confirmó que el empresario abandonará el manejo operativo diario y será reemplazado por Gabriel Podskubka, un ejecutivo formado dentro del holding que hasta ahora se desempeñaba como director global de operaciones.
Pese al cambio, Rocca no se alejará del poder dentro del grupo empresario. Continuará como presidente del Grupo Techint y chairman de Tenaris, conservando un rol central en las decisiones estratégicas de una de las corporaciones industriales más importantes de la Argentina.
La noticia generó fuerte repercusión en el mundo económico y político porque llega pocos meses después del explosivo cruce entre Rocca y Javier Milei por la licitación de tubos para el oleoducto Vaca Muerta Sur. En aquel conflicto, el Gobierno terminó adjudicando el contrato a la firma india Welspun y el Presidente lanzó durísimas críticas contra Techint, llegando incluso a apodar al empresario “Don Chatarrín de los Tubitos Caros”.
Aunque desde la compañía aseguran que la transición estaba planificada desde hace tiempo como parte de un proceso de recambio interno, en el mercado muchos vincularon el movimiento con el creciente desgaste en la relación entre Rocca y la Casa Rosada.
Gabriel Podskubka, el hombre elegido para reemplazarlo, ingresó a Techint en 1995 y desarrolló toda su carrera dentro de la estructura del grupo. En los últimos años ocupó cargos clave en distintas operaciones internacionales y desde 2023 se desempeñaba como COO global de Tenaris. Dentro del sector lo describen como un perfil técnico, de bajo perfil mediático y con fuerte conocimiento industrial.
El cambio además aparece en un contexto complejo para la industria siderúrgica y energética global, marcado por tensiones comerciales internacionales, presión sobre los costos y la creciente disputa por las inversiones vinculadas a Vaca Muerta. Pese a dejar el cargo ejecutivo más importante de Tenaris, Paolo Rocca seguirá siendo la figura dominante dentro del Grupo Techint, el conglomerado que además controla compañías como Ternium y Tecpetrol, con operaciones distribuidas en distintos países del mundo.