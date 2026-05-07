RIVER BLINDA A TOMÁS GALVÁN: RENOVACIÓN HASTA 2028 Y UNA CLÁUSULA HISTÓRICA
El mediocampista, que pasó de estar en duda a ser inamovible en el once inicial, extenderá su contrato por dos años más con una cifra récord en el país.
River aceleró de manera contundente para renovar el contrato de Tomás Galván, mediocampista ofensivo que se ganó un lugar de privilegio dentro de la consideración de Eduardo Coudet. El Millonario busca asegurar la continuidad de una de sus piezas clave ante el interés que despierta su presente futbolístico.
Si bien faltan pulir algunos detalles, está todo listo para que el futbolista de 26 años y oriundo de El Talar extienda su vínculo con la entidad. De no mediar imprevistos, la oficialización se hará efectiva en los próximos días, estirando su permanencia en el club por dos temporadas más de lo previsto originalmente.
Los puntos centrales del nuevo acuerdo incluyen:
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Vigencia: El contrato, que vencía en diciembre de 2026, se extenderá hasta diciembre de 2028.
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Cláusula de rescisión: El club fijó el monto de salida en 100 millones de dólares, manteniendo la tendencia de blindar a sus figuras con cifras récord para el mercado local.
La importancia de Galván para el primer equipo fue creciendo de manera progresiva. Tras regresar de su cesión en Vélez, su permanencia estuvo en duda, pero terminó siendo tenido en cuenta por la falta de variantes en el mercado de pases. Aquella realidad se confirmó de la mano del Chacho Coudet, quien hoy lo considera inamovible. Actualmente, conforma un tridente casi de memoria en la medular junto a Fausto Vera y Aníbal Moreno, logrando el visto bueno de los hinchas gracias a su despliegue y regularidad en los compromisos oficiales.
Los números de Tomás Galván en River
Tomás Galván acumula dos anotaciones y una asistencia al cabo de 28 compromisos de carácter oficial defendiendo la camiseta de River. Cabe destacar que el volante ya formó parte de la conquista de dos títulos oficiales con el Millonario: la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones, ambos obtenidos en el año 2021.