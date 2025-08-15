Trump y Putin abren en Alaska una cumbre clave para buscar la paz en Ucrania

La expectativa internacional es elevada. Si bien no se esperan anuncios inmediatos, analistas creen que este primer cara a cara entre ambos líderes en suelo estadounidense podría sentar las bases para un proceso de negociación más amplio. Tanto aliados como críticos observan con atención cada gesto y declaración, conscientes de que cualquier avance o desacuerdo podría redefinir el mapa geopolítico global.

En este contexto, Anchorage se ha convertido por unas horas en el centro de la diplomacia mundial, con la esperanza de que de estas conversaciones surja una hoja de ruta hacia la paz que, hasta ahora, parecía lejana.