LA ASOCIACIÓN BANCARIA ACORDÓ UN NUEVO AUMENTO SALARIAL: A CUÁNTO SE VA EL SUELDO INICIAL

Sergio Palazzo, secretario general del gremio La Bancaria

La Asociación Bancaria informó esta semana que cerró un aumento en los salarios iniciales para julio de 2025 que llevará el monto a $ 1.895.421,83. «El retroactivo correspondiente se abonará junto con los salarios del mes de agosto», informaron a través de su perfil de X.

La composición de esa cifra fue desglosada como salario inicial más participación en las ganancias, que en julio de 2025 fue de $ 53.521,40.

A ese monto se le tendrá que agregar el plus por el Día del Bancario, que figura como $ 1.642.231,21 pero «a corregir por futuras actualizaciones», teniendo en cuenta que es recién el 6 de noviembre.

Desde la Asociación Bancaria informaron que los salarios del personal de bancos públicos y privados subió un 17,3% entre diciembre de 2024 y julio de 2025, lo que dejó al rubro a la par de las cifras de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el mismo período.

Esa coincidencia en realidad no fue tal: la Asociación Bancaria pactó con las cámaras de los bancos que justamente los salarios del sector se mantendrían a la par con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, que es el que se usa para medir la inflación.