ESTADOS UNIDOS ENDURECE LAS REGLAS PARA SOLICITAR VISA: CÓMO Y DESDE CUÁNDO

Sede de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires.

La Embajada de los Estados Unidos en la Argentina anunció que a partir del 2 de septiembre próximo endurecerán los requisitos para solicitar o renovar visas de no inmigrante; es decir, para aquellas personas que viajen temporariamente a ese país por turismo, negocios o estudios.

En concreto, muchos argentinos que antes estaban exentos de la entrevista consular, ahora deberán presentarse en persona en la legación estadounidense cita en Av. Colombia al 4300 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluso si se trata de una renovación.

Según la publicación oficial, “a partir del 2 de septiembre de 2025, los solicitantes de visas para no inmigrantes en la mayoría de las categorías, incluyendo quienes vayan a renovar sus visas, deberán asistir a una entrevista en persona con un funcionario consular”.

“Todos los solicitantes de visa de no inmigrante, incluyendo los menores de 14 años y mayores de 79, generalmente requerirán una entrevista presencial con un funcionario consular”, especifica la publicación.

De acuerdo con la información publicada por la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de los EEUU, las nuevas reglas que implican una entrevista personal incluyen a: