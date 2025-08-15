El rey Carlos III abandona sus tareas reales y el príncipe William toma el mando

Desde principios del 2024 la monarquía británica viene sufriendo distintos altibajos en lo que respecta a la salud de varios miembros de los Windsor. En especial dos de los más poderosos y queridos por el público: Kate Middleton y, por si esto fuera poco, el Rey Carlos III. Lo cierto es que el año pasado ambos fueron diagnosticados con cáncer, aunque no se conoce de qué tipo.

Sin embargo, la princesa de Gales se tomó un tiempo lejos del foco mediático para poder ocuparse de su tratamiento y enfocarse en su recuperación, lo que hoy le permitió volver a retomar su agenda, aunque de manera gradual. En cambio el Rey Carlos III estuvo mucho tiempo centrado en continuar con sus labores, aunque poco a poco se fue alejando. Y, al día de hoy, sus tareas están cada vez más reducidas.

En basea a esto, actualmente, la monarquía británica se encuentra en una fase de transformación que se enfoca en la preparación del príncipe William, primero en la línea sucesoria, para asumir el trono. En especial, claro, teniendo en cuenta que la salud del hijo de Isabel II se encuentra endeble desde el comienzo de su tratamiento oncológico. Por eso es el mismo rey quien decidió delegarle muchas funciones al heredero al trono quien se consolida ya como una de las figuras referentes dentro de la institución legendaria de Inglaterra.

Si bien a lo largo de este tiempo Carlos III tomó algunas tareas, también debió delegar responsabilidades haciendo que su agenda permanezca restringida con apariciones ocasionales y bajo un riguroso control médico, permitiendo así la continuidad de la monarquía evitando traspiés y mostrar debilidad. Por eso, la reorganización de la Corona Británica marca lo que será un nuevo comienzo cuando los Príncipes de Gales tomen el trono.