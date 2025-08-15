FIESTA PATRONAL EN CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este 15 de agosto, la comunidad de Juan José Castelli se vistió de fiesta para honrar a su Patrona, Nuestra Señora del Valle. Desde muy temprano, vecinos, familias y peregrinos de distintos puntos de la región comenzaron a llegar para compartir una jornada de profunda fe y encuentro comunitario.

La celebración inició con la procesión, donde una multitud acompañó la imagen de la Virgen por las principales calles de la ciudad. Entre cantos, oraciones y gestos de devoción, los fieles renovaron sus promesas y agradecimientos, en un marco de gran emoción y respeto.

Seguidamente, se llevó a cabo la Santa Misa en las afuera de la iglesia, con la presencia de delegaciones de numerosos parajes vecinos que se sumaron para rendir homenaje a la Madre de Jesús. Las palabras del sacerdote invitaron a vivir con esperanza y unidad, resaltando el valor de mantener vivas nuestras tradiciones religiosas.

El intendente Pío Sander, como cada año, participó activamente de las celebraciones, acompañando a la comunidad en esta fecha tan especial y reafirmando su fe y devoción hacia la Patrona de la ciudad.

Finalizada la ceremonia religiosa, la fiesta continuó con un colorido festival artístico que reunió a músicos, bailarines y grupos folklóricos, llenando de música, danzas y aplausos la noche castelense. El atrio se convirtió en un espacio de alegría, cultura y encuentro, donde la fe y la tradición se fundieron en un mismo sentimiento.

Nuestra Señora del Valle, bendice a Castelli y a toda su gente.

