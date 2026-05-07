El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó este jueves a 10 años de prisión al dirigente piquetero Ramón Alberto “Tito” López tras encontrarlo culpable de los delitos de lavado de activos agravado y asociación ilícita. En la misma causa también fueron condenados su esposa, Librada Romero, y sus tres hijos, David, Walter y Daniel López, quienes recibieron penas de 9 años de cárcel.

La sentencia fue dada a conocer por los jueces Juan Manuel Iglesias, Osvaldo Facciano y Enrique Bosch, integrantes del Tribunal Oral Federal de Resistencia, quienes leyeron la parte resolutiva del fallo luego de varias jornadas de debate.

Además de la pena de prisión, el tribunal dispuso para Tito López la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos vinculados a la administración pública y una multa equivalente al doble del monto de las operaciones investigadas.