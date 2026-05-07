LA UNCAUS DICTARA EN FORMOSA SU DOCTORADO EN EDUCACION

La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) comenzará a dictar el Doctorado en Educación en la provincia de Formosa, tras la firma de un convenio de cooperación académica con el Instituto Superior «Formosa» de la capital provincial.

El acuerdo fue rubricado por el secretario académico de la UNCAUS, Manuel Alejandro Ricardone, y la rectora de la institución formoseña, Elida Palavecino, con el objetivo de ampliar la oferta de formación de posgrado en la región.

Según informaron ambas instituciones, las inscripciones continuarán abiertas hasta el próximo viernes. Las primeras clases presenciales se desarrollarán los días 29 y 30 de mayo en la ciudad de Formosa. La carrera tendrá una duración de 24 meses y estará bajo la dirección académica del doctor Gerardo Kahan.

Desde la UNCAUS recordaron además que esta misma propuesta de posgrado comenzó a dictarse en marzo en Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña. El doctorado fue aprobado mediante la Resolución CS Nº 329/2023 y acreditado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), según dictamen 617/2024.

En relación con el perfil profesional de los egresados, la propuesta apunta a la formación de investigadores capaces de aportar soluciones a problemáticas y desafíos educativos, además de generar nuevos enfoques y conocimientos vinculados con los procesos de enseñanza y gestión institucional.

La formación también contempla la participación en actividades docentes cooperativas y el desarrollo de herramientas para intervenir tanto en instituciones educativas como en organismos públicos y privados relacionados con el sector educativo.