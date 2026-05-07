MILEI EN EEUU:»HOY EL SUEÑO AMERICANO VA DESDE ALASKA HASTA TIERRA DEL FUEGO»
El Presidente disertó en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, en donde no dejó pasar la oportunidad de lanzar guiños al Gobierno de Donald Trump.
En el marco su cuarto viaje a Estados Unidos en lo que va del 2026, el presidente Javier Milei disertó este miércoles ante un auditorio colmado por referentes de las finanzas y la tecnología, en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, y no dejó de mostrar su alineamiento al Gobierno de Donald Trump.
En su discurso, el mandatario ratificó el rumbo económico de su gestión y llamó a los inversores internacionales a apostar por la Argentina, bajo la consigna de «hacer a todas las Américas grandes otra vez».
En este sentido, Milei repasó los supuestos logros obtenidos en su primer año de gobierno y se mostró «fundamentalmente optimista» respecto a la recuperación del país. Además, lanzó un fuerte mensaje a quienes dudan sobre las oportunidades locales y recordó que, hace dos años, invitó a los empresarios del mismo foro a invertir en el país.
«Quienes lo hicieron vieron sus inversiones crecer en valor por encima del 100% en el primer año«, aseguró el libertario, que además iInvitó formalmente al auditorio a «volver a hacer la América», asegurando que las fronteras del país están abiertas para quienes busquen libertad comercial.
Más guiños de Javier Milei a Estados Unidos y el foco en el hemisferio
En lo que fue interpretado como un claro guiño a la visión de Donald Trump, el Presidente comparó la situación de Argentina con la del resto del mundo, destacando la convergencia de ideas con los Estados Unidos. “Mientras el mundo regula, aumenta impuestos y limita libertades, Argentina hace exactamente lo opuesto y Estados Unidos se mueve por el mismo camino”, argumentó.
Esta sintonía política alimenta las expectativas de la Casa Rosada sobre la posibilidad de sellar un acuerdo de libre comercio que redefina el mapa económico regional.
A su vez, Milei no dejó pasar la oportunidad de referirse a la situación política del continente, expresando su deseo de que el cambio de rumbo alcance a todo el hemisferio.
“Hoy el sueño americano va de Alaska hasta Tierra del Fuego para hacer a todas las américas grandes otra vez”, insistió Milei. Al respecto, se refirió a las situaciones en Cuba y Venezuela y los definió como «la última reminiscencia de comunismo del continente», para luego manifestar su esperanza de que «pronto» se sumen a la visión de libertad que él promueve.
Concluyó su discurso convocando a los empresarios a participar en la reconstrucción cultural y económica de la región. “Hay una nación de 50 millones de hermanos y hermanas esperando por ustedes para construir un nuevo capítulo de Occidente”, sentenció.