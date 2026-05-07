”MANOS DE NUESTRA TIERRA”: EL PARQUE DE LA DEMOCRACIA SERÁ SEDE DE UN GRAN ENCUENTRO DE ARTESANOS ORIGINARIOS

El Gobierno del Chaco invita a participar del encuentro de artesanos originarios “Manos de Nuestra Tierra”, una propuesta cultural y comunitaria que se realizará este domingo 10 de mayo, de 18 a 22 horas, en el Parque de la Democracia de la ciudad de Resistencia.

La actividad es organizada por la Subsecretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Pueblos Originarios, dependientes del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, en articulación con distintos organismos provinciales y municipales. El objetivo central del encuentro es visibilizar la identidad, la producción artesanal, cultural y artística, así como la espiritualidad y los avances de los pueblos originarios de la provincia.

Durante la jornada se desarrollará una gran feria de artesanos y emprendedores originarios, junto con actividades culturales y artísticas, talleres participativos, espacios institucionales de difusión de programas y servicios, reconocimientos a referentes indígenas y no indígenas, además de un encuentro comunitario e interreligioso.

El evento contará con diversos espacios especialmente preparados para el desarrollo de las actividades, entre ellos un escenario principal para presentaciones culturales, recreativas, artísticas e interreligiosas; un espacio “Living Cultural” destinado a entrevistas y transmisiones en streaming; un sector de talleres y actividades participativas; y un área central de feria artesanal, considerada uno de los pilares fundamentales para fortalecer la comercialización y promoción del trabajo de los artesanos originarios.

Participarán del encuentro el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), el Instituto de Cultura del Chaco, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo del Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Emprendedurismo Urbano y Rural del Ministerio de Producción, la Municipalidad de Resistencia, la Subsecretaría de Acción Social municipal y distintas áreas vinculadas a la educación bilingüe intercultural indígena.

Desde la organización destacaron que “Manos de Nuestra Tierra” busca consolidarse como un espacio de encuentro, intercambio y fortalecimiento de las comunidades originarias, promoviendo el reconocimiento de sus expresiones culturales y el valor de sus producciones artesanales en toda la provincia.

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