LE PREGUNTARON A LA IA CUÁNDO PODRÍA DARSE UNA TERCERA GUERRA MUNDIAL Y ATERRÓ A TODOS CON SU RESPUESTA
En un contexto global marcado por varios conflictos, la inteligencia artificial respondió sobre la posibilidad de un enfrentamiento mundial y estimó un rango temporal que genera preocupación.
Los episodios de tensión internacional de los últimos meses, desde la guerra entre Rusia y Ucrania hasta el conflicto en Gaza, sumados a la situación con Irán y los movimientos de Corea del Norte, han reforzado un clima de inestabilidad política y social. En medio de este escenario, la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial se ha convertido en un tema recurrente en redes sociales e incluso en la el mundo vinculado a la inteligencia artificial
Qué dijo la inteligencia artificial sobre la Tercera Guerra Mundial
Pese a su postura cauta, la IA accedió a realizar un ejercicio teórico. En él, propuso un rango temporal que, aunque presentado como hipotético y no como predicción real, generó impacto: entre 2030 y 2040. Este dato, según la propia IA, es solo una estimación especulativa basada en escenarios posibles, no en información concreta.
Mientras tanto, la IA recordó que su función es analizar patrones y datos disponibles, pero que las variables políticas, sociales y económicas pueden cambiar rápidamente. En definitiva, el futuro inmediato dependerá de la capacidad de los líderes internacionales para gestionar los conflictos actuales y prevenir nuevas crisis.