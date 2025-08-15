SE LLEVO UNA BICI DE UN SUPERMERCADO Y LA ARROJO PARA NO SER DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un sujeto conocido en la jurisdicción de la Comisaría Segunda Metropolitana, fue el autor. Las cámaras del híper ubicado en avenida Avalos y Lavalle, ayudaron a identificarlo.

El hecho se registró a eso de las 13, desde el comercio llamaron al 911 y estos dieron intervención a la comisaria jurisdiccional.

Al llegar, se entrevistaron con el propietario quien comento que dejo su bicicleta para dama sin seguridad en el playón del negocio e ingreso, al volver ya no encontró el biciclo.

Por ello, miraron las cámaras de seguridad y descubrieron la identidad del presunto autor, quien reside por el barrio Santa Clara y deambula por las inmediaciones.

Activaron un operativo cerrojo en la zona y luego de una media hora, vieron al individuo a bordo de la bici, lo intentaron demorar pero este arrojo el rodado y se perdió por los pasillos del lugar.

Los agentes incautaron la bicicleta y la trasladaron a la unidad donde aguardaba su propietario de 67 años, quien agradeció la rápida intervención policial.-

