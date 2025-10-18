SALUD RECIBIÓ NUEVOS ECÓGRAFOS QUE SERÁN DISTRIBUIDOS EN HOSPITALES DE LA PROVINCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Estos siete dispositivos portátiles se suman a los seis ya entregados con anterioridad, y serán distribuidos en los hospitales de las localidades de Las Breñas, Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata, Quitilipi, Coronel Du Graty y Resistencia (Hospital Perrando).

Se trata de equipos Butterfly iQ/iQ+, donación de la corporación Unitec Bio SA, representados por Norberto Quiroga, director de Agronegocios y Victoria Arnaude, directora de Relaciones Institucionales.

El ministro de Salud Rodríguez agradeció esta donación e indicó que “el ministerio está pasando por una transformación para que podamos brindarles mejores servicios. Nuestra base sólida es entregarle a nuestros recursos humanos herramientas que les sirva para una mejor atención, por eso les pido que valoren este esfuerzo y que cuiden estos equipos”.

Capacitación para profesionales en “Ecografía para toma de decisiones clínicas”

Durante la jornada, los médicos que serán los responsables de la puesta en marcha de los ecógrafos y dispositivos móviles, participaron de una capacitación, para conocer a pleno el funcionamiento de los mismos y ofrecer a la población resultados acordes para su posterior análisis médico.

La misma se llevó a cabo de manera presencial como virtual.

Acompañó la entrega del equipamiento, el secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutierrez.

