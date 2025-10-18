AVIA TERAI ATRAPAN AL HERMANO Y AL PADRE DEL PRESUNTO AUTOR DEL HOMICIDIO DE GABRIELA BARRIOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ambos se hallaban en la zona rural de Concepción del Bermejo. Además, allanaron la finca del acusado y en el pozo ciego, hallaron el teléfono de la fallecida. El progenitor fue demorado, por entorpecer el procedimiento.

Las pesquisas para cerrar el caso siguieron en estos últimos días y más aún al saber que los familiares del detenido, habrían tenido cierta participación en los hechos, como asimismo que en la morada se podían encontrar elementos de pruebas, que se debían incautar.

Como primera medida, esta mañana los agentes de la División Investigaciones Sáenz Peña, junto con un Ayudante de Fiscalía, ingresaron a la casa, ubicada en calle 3 y 5 Barrio Sur, en la que hallaron un par de alpargatas con manchas rojizas símil a sangre.

Luego de ello, personal de la División Bomberos de la ciudad termal y de la Municipalidad local, con camión atmosférico desagotaron el pozo ciego, en cuyo fondo se halló destruido en varias partes, el teléfono celular que sería de la joven Barrios.

Procedieron al secuestro del aparato y lo guardaron en sobres cerrados, para ser entregados a sede judicial.

A continuación y de acuerdo a testimonios recabados, estos daban cuenta que el día de la desaparición de Gabriela, en la finca allanada, el hermano y padre del detenido, habrían estado de visita, siendo el joven quien tendría mayor implicancia en el “Supuesto Homicidio Agravado”, que se investiga y en su casa no se encontraron elementos de interés, tras ser inspeccionado judicialmente.

Estos dos ciudadanos, de acuerdo a las primeras pesquisas realizadas, se estableció que por empleo se hallaban en la zona rural de Concepción del Bermejo, por lo que se solicitó a la comisaría local colaboración para atraparlos.

Agentes de la Comisarías de Avía Terai y Concepción del Bermejo, junto a los investigadores, lograron demorar a un joven de 24 años y a un hombre de 60, este último pretendió evitar la captura del otro sujeto.

Durante la captura, se incautó un teléfono celular por poseer material de utilidad para dilucidar como sucedieron los hechos que se investigan.

El individuo de 24 años, fue notificado en la causa iniciada y su padre, notificado de la infracción al Código de Faltas Provincial.-

