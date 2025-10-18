RESISTENCIA EFECTIVOS RECUPERARON UN GOLDEN RETRIEVER SUSTRAÍDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los agentes del 911 lograron recuperar el can después del mediodía de hoy.

Una mujer del barrio La Luguria de Resistencia denunció que alguien sustrajo su cachorro, un golden retroceder de apenas 45 días de vida. Los agentes del Centro Multiagencial de Emergencias 911 tomaron el caso y gracias a las cámaras de seguridad notaron lo ocurrido.

Después del relevamiento de las filmaciones, los agentes fueron hasta el pasaje Dambra al 400, donde hablaron con la dueña de una vivienda en la que estaría el cachorro. Ella lo devolvió voluntariamente ya que lo habría comprado de buena fe a unos desconocidos. Finalmente, los agentes llevaron al perro hasta su casa con su dueña y comenzaron la investigación para dar con los autores de la causa de «supuesto hurto».

