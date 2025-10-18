MARGARITA BELÉN: ANTE LAS ABUNDANTES LLUVIAS, SAMEEP RESPONDIÓ A LAS DEMANDAS DE LOS VECINOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este trabajo se realizó junto a Secheep y el Ministerio de Desarrollo Humano, para intervenir y dar respuestas a las zonas afectadas por este fenómeno natural que superó los 150 milímetros. Los barrios que tuvieron mayores inconvenientes fueron en avenida Pedro Barrere y avenida Moreno.

En Margarita Belén, debido a las abundantes precipitaciones (más de 150 milímetros), desde Sameep, en conjunto con Secheep y el Ministerio de Desarrollo Humano, se llevaron adelante distintas intervenciones y maniobras para poder drenar el agua acumulada en distintos barrios de esta localidad. “Continuamos trabajando con el objetivo de solucionar los inconvenientes de las familias damnificadas por las precipitaciones, llevando adelante acciones concretas que se ejecutaron gracias al acompañamiento del gobernador Leandro Zdero y distintos organismos que se sumaron ante los problemas ocasionados por este fenómeno natural como lo fueron las abundantes lluvias”, resaltó el vocal de la empresa estatal, CPN. Rubén Custiniano.

En esta oportunidad, las zonas más afectadas fueron en avenida Pedro Barrere, y avenida Moreno, donde junto a Secheep que colaboró en la parte eléctrica, se instaló una bomba de extracción para extraer el agua y que drene de la zona, aliviando a las familias afectadas. “Seguimos trabajando junto al Gobierno provincial y cada organismo para llevar adelante todas las intervenciones posibles para poder hacer frente y darles respuestas necesarias a la comunidad ante estos inconvenientes ocurridos”, aseguró Custiniano.

Relacionado