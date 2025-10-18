OPERATIVO EN RESISTENCIA: DETUVIERON A REFERENTE DE COOPERATIVA E INCAUTAN DROGA Y DINERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En un operativo llevado adelante por la Policía del Chaco, a través de la División Consumos Problemáticos, se logró desarticular un punto de venta de estupefacientes en el barrio Golf Club de Resistencia, donde fue detenido un referente de una cooperativa que estaría vinculado a la distribución de drogas y a la utilización irregular de recursos públicos que le habrían otorgado, desde la gestión anterior.

“Gracias al trabajo profesional de nuestros efectivos desarticulamos un punto de venta de estupefacientes en el barrio Golf Club”, señalaron las autoridades policiales, destacando el compromiso en la lucha contra el narcotráfico.

Tras tareas de investigación, patrullajes y vigilancia discreta, se localizó una vivienda que funcionaba como presunto punto de venta de drogas. Con orden judicial, el personal policial ingresó al domicilio y secuestró:

-57 envoltorios con cocaína

-1 envoltorio con marihuana

-136.600 en efectivo

-1 teléfono celular

-Recortes de polietileno utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

El principal morador, un hombre de 30 años, fue aprehendido por infracción a la Ley 23.737, quedando a disposición de la Fiscalía Antidrogas N°1.

Durante el procedimiento, también se hallaron alimentos vencidos, herramientas e instrumentos de trabajo que habrían sido provistos por el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión anterior, por lo que se iniciaron actuaciones judiciales con intervención de la Fiscalía Penal N°15.

Este nuevo operativo forma parte de la política de seguridad, control y transparencia impulsada por el gobierno provincial, que busca recuperar el orden y garantizar que los recursos del Estado lleguen verdaderamente a los chaqueños.

