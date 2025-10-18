FERIA ANUAL DEL COLEGIO PÍO XII – UEGP N°36

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El intendente Pío Sander participó de la feria anual de trabajos organizada por el Colegio Pío XII, que se llevó a cabo en la Plaza Central de Juan José Castelli.

Durante la jornada, los alumnos y alumnas de las distintas carreras de la UEGP N°36 presentaron sus proyectos académicos, en una muestra que busca acercar a la comunidad la oferta educativa y el trabajo formativo que se desarrolla en la institución.

Entre las presentaciones se destacaron proyectos como: «Hablemos Sobre Grooming» «Mapa de necesidades y Fortalezas y la Ruleta de Derechos» “Volver al pasado: reencuentro con la historia” “Escape filosófico” “Marketing y Publicidad ” “Ciencias sobre las emociones que sueñan”, entre otras, elaborado por estudiantes..

La UEGP N°36 ofrece una amplia y valiosa propuesta académica, que incluye las siguientes carreras: Perito Superior en Derecho Marketing y Publicidad Tecnicatura en Diseño Gráfico y Publicidad Trabajo Social Psicopedagogía Ciencias de la Educación Profesorado Superior en Inglés Profesorado en Educación Secundaria en Filosofía Profesorado en Educación Secundaria en Psicología Profesorado en Educación Secundaria en Informática

El intendente Pío Sander felicitó a docentes, estudiantes y directivos por el compromiso y la creatividad reflejada en cada trabajo, destacando que la educación es el camino hacia el desarrollo y el futuro de nuestros jóvenes. Autoridades que participaron de esta jornada la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el concejal Adrian Bordon y el subsecretario de Ceremonial y Protocolo Walter Benítez.

