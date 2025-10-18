Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Belgrano

Este sábado, la Bombonera se prepara para vivir una jornada cargada de emoción: Boca Juniors enfrentará a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura, en el que será el primer compromiso del conjunto azul y oro tras la muerte de Miguel Ángel Russo.

En medio de días difíciles, el plantel xeneize, que viene de arrasar con un 5-0 ante Newell’s y se mantiene como escolta en la tabla anual, tuvo que volver a enfocarse en la competencia. La nota positiva pasa por el regreso de Leandro Paredes, quien reaparece tras la pausa por la fecha FIFA.

Las malas noticias, sin embargo, llegaron desde el frente de ataque: Alan Velasco sufrió una lesión de gravedad y no volverá a jugar en lo que resta del torneo, mientras que Edinson Cavani no logró dejar atrás sus molestias físicas y quedó descartado para el duelo ante el Pirata.

Con ese panorama, Claudio Úbeda apostará por sostener la fórmula que mejor resultado le dio: la dupla ofensiva compuesta por Miguel Merentiel y Milton Giménez, que atraviesa un gran momento. En la mitad de la cancha, el DT evalúa el regreso de Carlos Palacios —ya recuperado—, aunque Kevin Zenón también pelea por un lugar desde el arranque.

Del otro lado, Belgrano llega al barrio de La Boca con la urgencia de sumar. El conjunto cordobés, bajo la conducción de Ricardo Zielinski, ocupa el undécimo puesto con 15 unidades y está a solo dos puntos de la zona de clasificación a los playoffs.