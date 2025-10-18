Quién es Toni Fernández, el delantero de 17 años que puede debutar en La Liga con el Barcelona

El Barcelona se prepara para un estreno que promete llamar la atención: Toni Fernández, delantero de apenas 17 años, podría jugar su primer partido oficial con el primer equipo en el duelo ante el Girona. Procedente del Espanyol, el talentoso atacante ya había participado en las pretemporadas anteriores del conjunto culé y este verano se dio el gusto de marcar su primer gol con el equipo principal.

La primera vez que Toni Fernández dejó su sello con el Barcelona fue en la gira de pretemporada por Asia. No vio acción frente al Kobe, pero disputó toda la segunda mitad ante el FC Seoul y sumó minutos en la recta final contra el Daegu. Bajo un diluvio implacable, aprovechó un tiro raso con la izquierda para convertir y dejó en claro su capacidad goleadora. Además, tuvo varias chances más que demostraron su talento y determinación.

El joven atacante, que puede desempeñarse tanto como extremo como delantero, se benefició de las numerosas ausencias en la delantera culé —Raphinha, Ferran Torres y Lewandowski entre ellos—, lo que llevó a Hansi Flick a confiar en él. “Ha entrenado muy bien, es su segundo año con nosotros y está muy bien”, comentó el entrenador alemán en DAZN, dejando entrever que Toni podría ocupar la banda izquierda, el centro de ataque o alternar posiciones con Rashford, mientras que por la derecha se ubicará Lamine Yamal, que regresa tras su reciente debut.

Curiosamente, Lamine Yamal es hasta ahora el único jugador más joven que Toni en haber debutado oficialmente con el primer equipo del Barcelona, un registro que Toni podría desafiar si ingresa ante el Girona. Yamal había hecho historia el 4 de enero de 2025 en un partido de Copa frente al Barbastro.