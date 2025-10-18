FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO COLOMBIA VS. FRANCIA POR EL TERCER PUESTO DEL MUNDIAL SUB 20
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Colombia vs. Francia por el Mundial Sub-20 de Chile.
Formaciones de Colombia vs. Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20
Cómo ver en vivo Colombia vs. Francia
La televisación estará a cargo de Telefe y TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.