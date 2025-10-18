CARAVANA POR EL HOSPITAL GARRAHAN A LA QUINTA DE OLIVOS: «ESTE ES UN GOBIERNO CRUEL»

Trabajadores del Hospital Garrahan realizan este sábado una caravana a la Quinta Presidencial de Olivos, para exigir que se apliquen “de manera inmediata” las leyes de Emergencia Pediátrica, de Discapacidad e incluso de Financiamiento Universitario, votadas por el Congreso pero paralizadas por el Poder Ejecutivo.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan junto a familiares de pacientes y organizaciones de la salud, parte desde el Congreso y se lleva a cabo en esta jornada no laborable para “facilitar la participación de familiares, amigos, colectivos sociales y personas que de corazón acompañan nuestra causa”, habían explicado los organizadores.

Con una importante convocatoria a la que se van sumando grupos y personas en vehículos que se solidarizan con el reclamo, la marcha comenzó pasadas las 14.30 en Plaza Congreso para avanzar por Av. Callao hasta Santa Fe, luego Cabildo, Maipú y Malaver para finalizar frente a la residencia oficial del presidente Javier Milei.

“Este es un gobierno cruel” En las horas previas, la secretaria general de APyT, Norma Lezana, advirtió que el Gobierno Nacional “no parece estar dispuesto a cumplir” con las leyes votadas por ambas cámaras del Poder Legislativo, que rechazaron masivamente los vetos del Presidente. “Este es un gobierno cruel”, aseveró.