CRIMEN DE GABRIELA BARRIOS: DETUVIERON AL PADRE Y AL HERMANO DEL PRESUNTO AUTOR

Las pesquisas para cerrar el caso de Gabriela Barrios siguieron en estos últimos días y más aún al saber que los familiares del detenido habrían tenido cierta participación en los hechos. Asimismo, en la morada del presunto autor del hecho se podían encontrar elementos de pruebas que se debían incautar.

Como primera medida, este sábado por la mañana, los agentes de la División Investigaciones Sáenz Peña junto con un ayudante de Fiscalía, ingresaron a la casa, ubicada en calle 3 y 5 del barrio Sur en Avia Terai, en la que hallaron un par de alpargatas con manchas rojizas, símil a sangre.

Las alpargatas secuestradas con manchas rojizas.

Luego de ello, personal de la División Bomberos de la ciudad termal y de la Municipalidad local, con camión atmosférico, desagotaron el pozo ciego del domicilio del acusado, en cuyo fondo se halló destruido en varias partes, el teléfono celular que sería de la joven Barrios.

Procedieron al secuestro del aparato y lo guardaron en sobres cerrados, para ser entregados a sede judicial.

El celular de Gabriela Barrios.

De acuerdo a testimonios recabados, el día de la desaparición de Gabriela, en la finca allanada, el hermano y el padre del detenido habrían estado de visita, siendo el joven quien tendría mayor implicancia en el «supuesto homicidio agravado» que se investiga. Asimismo, en su casa, no se encontraron elementos de interés, tras ser inspeccionado judicialmente.

Estos dos ciudadanos, de acuerdo a las primeras pesquisas realizadas, se estableció que por empleo se hallaban en la zona rural de Concepción del Bermejo, por lo que se solicitó a la comisaría local colaboración para atraparlos.

Padre e hijo demorados.

Agentes de las Comisarías de Avía Terai y Concepción del Bermejo, junto a los investigadores, lograron demorar a un joven de 24 años y a un hombre de 60. Éste último pretendió evitar la captura del otro sujeto.

Durante la captura, se incautó un teléfono celular por poseer material de utilidad para dilucidar cómo sucedieron los hechos que se investigan.

En el pozo ciego de la casa del principal detenido encontraron el celular de Gabriela Barrios.

El individuo de 24 años fue notificado en la causa iniciada y su padre notificado de la infracción al Código de Faltas Provincial.