ENTRÓ A LA CASA DE UNA JUBILADA, LA PERSIGUIÓ HASTA EL BAÑO Y ABUSÓ DE ELLA: LO CONDENARON A 7 AÑOS DE PRISIÓN

El hecho ocurrió en agosto de 2018, en la localidad bonaerense de Pigüé (Foto: Google Maps).

La Justicia de la provincia de Buenos Aires dictó una dura condena contra un hombre encontrado culpable de abusar sexualmente a una mujer de 87 años.

Se trata de Néstor Omar Iturrioz, de 64, sentenciado a siete años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en un hecho que ocurrió en agosto de 2018 en la localidad de Pigüé.

El fallo fue emitido por el Tribunal en lo Criminal N°3 de Bahía Blanca, a cargo del juez unipersonal Julián Saldías, quien analizó las pruebas reunidas por la fiscalía durante la instrucción del caso.

Según consta en la causa llevada adelante por el fiscal Diego Torres, el ataque se produjo en la casa de la víctima, alrededor de las 15 de aquel día, ubicada en la calle Darwin al 600 de Pigüé.

En ese momento, Iturrioz se presentó en el domicilio de la jubilada. De acuerdo con lo que se pudo acreditar durante el debate, el hombre comenzó a exhibirle sus partes íntimas. La mujer, de 87 años, intentó resguardarse y corrió hacia el baño, pero fue perseguida por el agresor.

La Justicia bahiense encontró culpable al hombre que atacó y violó a una jubilada (Foto: Noticias Argentinas).

La víctima no logró encerrarse: el imputado la sujetó con fuerza de los brazos, la llevó hasta una habitación y abusó de ella, para luego retirarse del lugar.

A pesar del estado de shock en el que quedó, la mujer pudo relatar a sus familiares el calvario que había vivido, lo que dio inicio a la denuncia formal y a las pericias médicas que constataron las lesiones.

Un punto central de la resolución judicial fue el esfuerzo de la defensa por desacreditar el testimonio de la anciana, intentando usar su avanzada edad para cuestionar su credibilidad. El juez Saldías fue categórico al rechazar esa postura.

“Hay prejuicio que parte de que una persona de casi 90 años no pueda ser objeto de acometimiento sexual por parte de terceros y que, si lo dice, está fantaseando”, sostuvo el magistrado en su fallo.

Luego concluyó: “Pues las pruebas reunidas en esta causa indican lo contrario. Y comprueban que la víctima a sus 87 años fue accedida carnalmente por el imputado”.