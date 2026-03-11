SALUD LLEVA EL PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR A LAS BREÑAS, CHARATA Y CORONEL DU GRATY

**Este jueves 12, se realizarán controles de salud, asesoramiento a la comunidad y actividades de promoción orientadas a concientizar sobre la importancia del cuidado del corazón, el control de la presión arterial, la alimentación saludable y la actividad física. Además, se brindará información sobre los principales factores de riesgo como el sedentarismo, el tabaquismo, la hipertensión y el sobrepeso.

El Ministerio de Salud de la provincia continuará con el despliegue territorial del Programa de Salud Cardiovascular (PSC), acercando controles, información y acciones de prevención a distintas localidades del interior chaqueño.

En esta oportunidad, el equipo del programa estará en las sedes de los municipios de las ciudades de Las Breñas, Charata y Coronel Du Graty, con el objetivo de fortalecer la detección temprana de factores de riesgo y promover hábitos saludables que contribuyan a la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Desde el Programa de Salud Cardiovascular destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia provincial que busca acercar el sistema sanitario a cada localidad, reforzando el trabajo en territorio y garantizando el acceso a controles preventivos para la población.

El cronograma de visitas previsto para este jueves es el siguiente:

-Las Breñas: 8:30 Hs.

-Charata: 10:00 Hs.

-Coronel Du Graty: 11:30 Hs.

Con este tipo de operativos, el Ministerio de Salud busca fortalecer la prevención y el cuidado integral de la salud cardiovascular, promoviendo la detección temprana y el acompañamiento sanitario en toda la provincia.

