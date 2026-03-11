CABEZA DE BUEY | Una mujer salteña fue detenida con 44 kilos de cocaína dentro de una camioneta

Una mujer fue detenida por efectivos de Gendarmería Nacional luego de que descubrieran que transportaba más de 44 kilos de cocaína ocultos dentro de una camioneta.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Sección Seguridad Vial “Cabeza de Buey”, dependiente del Escuadrón 45 Salta, en un control ubicado en la intersección de las rutas nacionales 9 y 34.

En ese lugar los gendarmes detuvieron una camioneta Chevrolet Montana, conducida por una mujer que viajaba desde Ledesma (Jujuy) con destino a Córdoba.

Durante la inspección del vehículo, los uniformados detectaron que dos tanques de gas tenían un peso fuera de lo normal, lo que despertó sospechas. Al revisar con mayor detalle, descubrieron 42 paquetes rectangulares ocultos dentro de los tanques y en los laterales del rodado.

Tras realizar las pruebas de campo, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 44 kilos con 184 gramos.

Por disposición de la Fiscalía Federal de Salta, la mujer quedó detenida, mientras que la droga y la camioneta fueron secuestradas para continuar con la investigación

Relacionado