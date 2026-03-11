INCENDIO EN UNA VIVIENDA DEL BARRIO MATADERO DE CASTELLI: NO HUBO PERSONAS LESIONADAS

Un incendio se registró en horas de la noche del lunes en una vivienda del Barrio Matadero, en la ciudad de Juan José Castelli, donde debió intervenir personal de la División Bomberos de Juan José Castelli para controlar las llamas.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 22:50 del 10 de marzo, cuando los bomberos fueron alertados sobre un incendio estructural en una vivienda de la zona. Hasta el lugar acudió una dotación a bordo de una autobomba Iveco 4006.

Al arribar, los efectivos constataron que el fuego se desarrollaba en el interior de una edificación de aproximadamente 4 por 4 metros, construida en mampostería. Inmediatamente se procedió a la extinción total del foco ígneo mediante la utilización de agua a presión a través de una línea de ataque con manga de 25 milímetros.

El incendio provocó daños en el marco de madera de la puerta principal, un colchón de una plaza y diversas prendas de vestir, además de otros elementos que no pudieron ser identificados debido al grado de combustión. Asimismo, el humo generó tiznamiento en todo el ambiente.

Desde la intervención se informó que no se registraron personas lesionadas y que los propietarios no se encontraban en el lugar al momento del siniestro.

Tras finalizar las tareas y realizar el correspondiente reabastecimiento de agua, la dotación regresó al cuartel sin registrarse otras novedades.

