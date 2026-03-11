DEMORARON A UN MENOR CON UN ARMA DE FABRICACIÓN CASERA EN MISIÓN NUEVA POMPEYA

Personal de la Comisaría de Misión Nueva Pompeya demoró a un menor de 16 años durante un procedimiento realizado el martes por la tarde en la localidad de Misión Nueva Pompeya.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 19:30, cuando efectivos policiales procedieron a la conducción del adolescente identificado como A.L.A. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron varios elementos que se encontraban en su poder.

Entre los objetos incautados se halló un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, un cuchillo marca Romania con una hoja de aproximadamente 12 centímetros, un teléfono celular marca Sky y una caja plástica para medidor eléctrico.

Tras el procedimiento, el menor fue examinado por el médico de turno, conforme al protocolo correspondiente.

En la causa interviene el Juzgado de Paz y Faltas de Misión Nueva Pompeya, a cargo de Olegario Giménez, quien dispuso que se eleven las actuaciones junto con los elementos secuestrados.

Asimismo, se dio intervención a la Asesoría del Menor de Misión Nueva Pompeya, a cargo de la doctora Jessica Díaz, y a la Unidad de Protección Integral de Misión Nueva Pompeya, dirigida por María Cristina Montes.

Finalmente, ambas dependencias dispusieron que el menor sea entregado a sus progenitores bajo las formalidades legales, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

