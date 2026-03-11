INICIO DE LA JORNADA DE CASTRACIONES

En la Veterinaria Municipal 29 de Abril, se dio inicio a una nueva jornada de castraciones, en el marco del programa de cuidado y bienestar animal de nuestra ciudad. En esta oportunidad, los veterinarios Dante González y Natalia Prestar llevaron adelante la castración de dos perros y un gato, contribuyendo al control responsable de la población animal.

Estas acciones son fundamentales para promover la tenencia responsable de mascotas, prevenir enfermedades y seguir construyendo una comunidad más comprometida con el cuidado y la protección de los animales.

Durante la jornada estuvieron presentes el intendente Pío Sander y el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, acompañando y destacando la importancia de estas iniciativas para la salud pública y el bienestar animal de toda la comunidad.

