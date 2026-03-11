Samuhú DOS HOMBRES DEMORADOS: CIRCULABAN EN MOTO CON ESCOPETAS Y CARTUCHOS

Fueron notificados de la infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino.

Alrededor de las 3:00, sobre camino vecinal cercano a la Ruta Provincial 13, personal policial de la Comisaría Samuhú, interceptó una motocicleta Beta 110 cilindradas en la que se movilizaban dos ciudadanos de 29 y 24 años, ambos domiciliados en la ciudad de Villa Ángela.

Durante la identificación, los efectivos constataron que transportaban dos escopetas, una calibre 16 con cinco cartuchos y otra calibre 28 también con cinco cartuchos, además de un cuchillo, un machete y una bolsa plástica.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de las armas y demás elementos, iniciándose actuaciones por supuesta infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino.

La Fiscalía interviniente dispuso que los implicados sean notificados de su situación legal en libertad, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

