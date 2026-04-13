SALUD FORTALECE LA FORMACIÓN EN KINESIOLOGÍA CON UNA JORNADA INTERDISCIPLINARIA EN EL HOSPITAL PERRANDO

El Ministerio de Salud llevó adelante una Jornada de Abordaje Interdisciplinario en Traumatología y Neurología, destinada a profesionales de los servicios sanitarios, con el objetivo de fortalecer la formación y mejorar la calidad de atención a los pacientes.

Bajo el lema “Integrando saberes para acompañar, rehabilitar y transformar vidas desde el movimiento”, la actividad se desarrolló en el Salón Ciber Salud del hospital Perrando, de 8 a 13.30, de manera presencial para profesionales del Área Metropolitana y con modalidad virtual, vía Zoom, para quienes se desempeñan en el interior provincial, en el marco del Día del Kinesiólogo.

La directora de Kinesiología, Lorena Peralta, destacó el crecimiento de la disciplina y el rol clave de los profesionales en el sistema de salud. “La Kinesiología ha avanzado a partir de la incorporación de nuevas especialidades, como neurología, pediatría y cardiovascular, lo que le permitió ocupar un lugar central en la rehabilitación y en la mejora de la calidad de vida de los pacientes”, señaló.

Asimismo, subrayó la importancia de este tipo de espacios de capacitación continua, orientados a la actualización de conocimientos y al perfeccionamiento del desempeño profesional dentro del sistema público.

Durante la jornada se abordaron temáticas vinculadas a la traumatología, como lesiones de ligamentos cruzados y tendinitis, y a la neurología, con contenidos sobre nervio periférico, anatomía y sus patologías. Las exposiciones están a cargo de profesionales del hospital Perrando, entre ellos Pablo Quiroz y Facundo Yaguas en el área traumatológica, y las doctoras Svriz y Bogado Arovich en neurología.

Por su parte, el jefe del Servicio de Kinesiología del hospital, Marcelo Luponio, destacó el enfoque integral de la propuesta. “Esta jornada es muy importante porque promueve un abordaje interdisciplinario entre kinesiólogos y médicos traumatólogos, permitiendo analizar casos clínicos y definir estrategias conjuntas para la recuperación de los pacientes”, expresó.

El Servicio de Kinesiología del hospital Perrando cuenta con más de 60 profesionales que se desempeñan en diversas áreas, incluyendo guardia, consultorios externos, internación, traumatología, ginecología, oncología, pediatría y terapia intensiva, consolidando un equipo clave dentro del sistema de salud pública provincial.

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