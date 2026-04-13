SOLICITUD DE PARADERO

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Cuarta Resistencia, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de JOSE ORLANDO VELAZQUE, de 31 años, de 1,80 metros de altura, de contextura física delgada, tez trigueña, cabello corto negro,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: camiseta deportiva verde, pantalon largo marron y alpargatas azules. Se le ha visto por última vez en Bº Barberan en fecha 10/04/2026.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Cuarta Rcia al 3624434117 o al servicio de emergencias 911.-

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