PELOTA LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO LANÚS VS. BANFIELD
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Lanús vs. Banfield por el Torneo Apertura 2026.
Formaciones de Lanús vs. Banfield por el Torneo Apertura 2026
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina o Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda y Walter Bou o Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Tomás Adoryan; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.
Cómo ver en vivo Lanús vs. Banfield
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.