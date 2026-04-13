LAMINE YAMAL DESAFIÓ A SIMEONE ANTES DEL BARCELONA VS ATLÉTICO: «A VER SI EL CHOLO ME HACE UN FAVOR»

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán este martes en el Wanda Metropolitano por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/26, en un partido en el que el conjunto catalán buscará revertir el 0-2 sufrido en la ida. En ese contexto, Lamine Yamal fue uno de los protagonistas en la previa y dejó una frase que no pasó desapercibida, con un mensaje directo para el entrenador rival, Diego Simeone.