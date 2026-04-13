DARÍO BENEDETTO VUELVE A LA BOMBONERA CON BARCELONA SC Y HABLÓ DE BOCA: «TENGO MUCHO RESPETO»
El delantero regresa a La Bombonera con Barcelona por la Copa Libertadores y aseguró que no festejaría un gol por respeto a Boca.
Boca recibirá este martes a Barcelona de Ecuador en La Bombonera por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en un duelo clave para el conjunto dirigido por Claudio Úbeda. En ese contexto, todas las miradas estarán puestas en Darío Benedetto, quien regresará a Brandsen 805 con otra camiseta tras su paso por el club, donde supo ser una pieza importante en ataque.
El delantero reconoció que siguió en vivo el sorteo de la Copa y no ocultó su entusiasmo al enterarse de que volvería a jugar en La Bombonera: “Lo vi en vivo (el sorteo). Es una linda oportunidad de volver a la cancha donde fui feliz, donde dejé muchas cosas. Lo voy a aprovechar al máximo”, expresó en diálogo con Primicias. El delantero tuvo un destacado primer ciclo en el Xeneize, aunque su segunda etapa no logró sostener el mismo nivel y terminó alejándose del club a mediados de 2024.
Consultado sobre qué haría en caso de convertir, el delantero fue contundente y dejó en claro su vínculo emocional con el Xeneize: “Obviamente que no. Soy hincha de Boca, enfermo de Boca. Lo voy a seguir siendo el resto de mi vida”, afirmó. De todas maneras, remarcó su compromiso profesional con su actual equipo: “Obviamente estoy defendiendo la camiseta de Barcelona y lo voy a hacer a muerte. Soy profesional, es mi trabajo, pero tengo mucho respeto”.
Con este escenario, el cruce entre Boca y Barcelona tendrá un condimento especial con el regreso de un jugador muy identificado con el club, en un partido clave para el futuro del grupo.
Los números de Pipa Benedetto en Boca
Arribó a la institución a mediados de 2016 por un desembolso de 5 millones de dólares, procedente de América de México. Tuvo una excelente primera etapa hasta que se fue a mitad del 2019 a Olympique de Marsella en 14 millones de euros. Luego, regresó a principios de 2022 y a mediados de 2024 dejó el club en condición de libre por su bajo rendimiento futbolístico.
En total, entre ambas estadías, Benedetto disputó un total de 172 partidos con la camiseta de Boca. En ese tiempo convirtió 71 goles, repartió 19 asistencias y conquistó 6 títulos domésticos: 3 Torneos Locales, una Copa de la Liga y dos Supercopas Argentinas. Además, alcanzó su mejor versión y lo catapultó a la Selección Argentina.