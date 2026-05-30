CRIMEN DE AGOSTINA VEGA: POR QUÉ LA JUSTICIA APUNTA A LA MADRE
Agostina Vega fue hallada sin vida en un descampado de Córdoba, tras una semana de intensa búsqueda. El único detenido es Claudio Barrelier.
Agostina Vega estaba desaparecida desde el pasado sábado 23 de mayo y la peor noticia llegó exactamente una semana después: la adolescente de 14 años fue hallada sin vida en un descampado de Córdoba y la Justicia tiene en la mira a Claudio Barrelier, la última persona en ver con vida a la menor.
No obstante, los últimos trascendidos indican que las autoridades han puesto la lupa también sobre Melisa Heredia, la madre de la niña, y sobre su posible rol en lo ocurrido.
En este sentido, el periodista Fernando Tocho (C5N) fue el encargado de arrojar luz sobre lo que podría ser una futura acusación: «Siguiendo la línea de lo que plantea el padre, la madre no habría contado todo lo que sabe. Ahora, si el fiscal ya tiene el teléfono de la mamá, es posible que haya avanzado en estas horas o en estos minutos y tenga algún elemento para negarle la representación al abogado de la madre».
Y añadió: «Es decir, si se confirma esto, el fiscal desestima a la madre de Agostina como acusadora en el expediente. Es un escenario posible, es algo que la fiscalía está evaluando y va a tener que resolver en estas horas. El fiscal va a tener que terminar de encuadrar en dónde coloca cada una de las partes para avanzar en el proceso. Es necesario que haga esto y, mirá, a siete días de que inició esta causa, todavía no tiene delimitados los roles. Es grave«.
Renunció la defensa de Claudio Barrelier en el caso Agostina Vega
La defensa de Claudio Barrelier renunció en las últimas horas debido a un drástico cambio en la situación judicial del imputado. Su abogado defensor, Jorge Sánchez del Bianco, dio un paso al costado luego de que el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba modificara sustancialmente su testimonio ante la Justicia.
Durante su última ampliación de declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón, Barrelier se «quebró» y admitió que había mentido en su primera versión de los hechos.
El acusado reconoció haber estado en el descampado que investiga la policía y aportó datos sobre un Ford Ka negro, considerado una «pieza clave» por los investigadores. Ante el cambio de estrategia de su cliente y la caída de la coartada original (donde sostenía que no conocía el destino de la menor), el letrado decidió abandonar el patrocinio legal.